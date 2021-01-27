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荷蘭反防疫騷亂 再爆衝突拘70人

2021-01-27 列印
■首都阿姆斯特丹和另外數城市，都有示威者上街。美聯社
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　　荷蘭的反防疫示威持續，首都阿姆斯特丹和另外數個城市周一連續三晚有大批群眾湧到街上，抗議政府以對抗新冠肺炎疫症為由實施宵禁及各種限制措施，各地總共最少再有七十人被捕。繼上周六和周日爆發騷亂後，阿姆斯特丹、鹿特丹、東部的阿默斯福特和南部的斯塔德—格林市，都有示威者與防暴警察爆發衝突。

　　到周一深夜，另外數個城市的市長都宣佈頒佈類似的緊急法令，採取措施平亂。警方指，已作好準備應付持續混亂。

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