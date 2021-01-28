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復活島大火燒毀600公頃土地

2021-01-28 列印
  智利復活島周一晚發生大型山火。目前仍未完全撲滅，已出動消防及軍方協助，燒毀六百公頃的面積。有外媒指其中包括考古遺跡 。據了解，現場出現多個火頭，火勢更迅速蔓延。當局不排除有人縱火，已逮捕了一名涉嫌違反森林法的男子。

  由現場片段可見，山火燒毀大片草地，有民眾協助救火，當局出動數隊消防員灌救，警察甚至憲兵隊都幫忙控制森林災難。

  外媒指，據初步調查，復活島共被燒毀約六百公頃土地的報告。而火災影響地區更對島民而言，具有重要的文化價值。據悉，他們在那個地方有自己的摩艾工廠，及必須恢復的考古遺跡。當地警察局指，這場森林大火甚至一度威脅到民眾房屋。報道指，儘管火勢已受控，但燒毀了的六百公頃土地，其中包括考古遺跡，雖未知古蹟有否受損，但已造成很大損失。



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