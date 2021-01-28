  • 2021年1月28日 星期四
  • 21º
  • 61%
熱門： 大帽山行蹤強制檢測碧街新冠肺炎

日報新聞 > 國際

泰皇冊封第二皇后與妹爆衝突

2021-01-28 列印
        泰國皇室又流傳出「宮廷劇」情節。泰皇瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）日前為復寵貴妃詩妮娜（Sineenat）慶生穿上同色情侶裝，更被爆有意將她升為「第二皇后」。據外媒指，撐目前皇后的皇妹詩琳通公主（Sirindhorn）與泰皇因此爆衝突，泰皇放狗撞妹，又打斷其腿。

  據消息指，詩琳通公主與泰皇因事件爆激烈爭吵。泰皇放狗撞妹，又暴力踩其腳踝，再用枴杖毆打，最終致公主雙腳骨折。泰國皇室至今未作任何回應，不過官方於本月十一日發推文，指公主鍛煉時發生意外，致左、右腳踝均受傷，目前經治療後已好轉。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd