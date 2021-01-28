美俄同意延《新削減戰略武器條約》

白宮發表聲明指，兩人討論了許多話題，包括提議把《新削減戰略武器條約》延長多五年，並明確地表達美方支持烏克蘭人抗俄侵略的立場；又提到俄方的反對黨領袖納瓦爾尼返國後即被捕事件及美方近月遭受大規模科網攻擊的事。
俄羅斯的克里姆林宮聲明，普京談及推動俄美關係正常化，符合兩國利益及國際社會的整體利益；俄方更宣佈，兩國已經達成共識，延續《新削減戰略武器條約》。
舊樓疫情爆不停。北角東發大廈C座有十三人染疫，分佈六個樓層八個單位。專家到場視察後表示，東發大廈天井非常狹窄，積滿垃圾，懷疑病毒經煙囪效應傳播，C座六號及七號住戶要盡快撤離，其他居民亦須檢測。 ...
2021-01-28
台灣團隊研發的立方衛星飛鼠及玉山，早於周日晚已隨美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號火箭（Falcon-9）升空。不過台灣地區一直未收到有關訊號聯通的消息，直至昨日早十時才接收到飛鼠衛星的訊號，而...
2021-01-28
智利復活島周一晚發生大型山火。目前仍未完全撲滅，已出動消防及軍方協助，燒毀六百公頃的面積。有外媒指其中包括考古遺跡 。據了解，現場出現多個火頭，火勢更迅速蔓延。當局不排除有人縱火，已逮捕了一名涉嫌違反森林法的男子。 由現場片段可見，山火燒毀大片草地，有民眾協助救火，當局出動數隊消防員灌救，警察甚至憲兵隊都幫忙控制森林災難。 外媒指，據初步調查，復活島共被燒毀約六百公頃土地的報告。而火災影響地區更對島民而言，具有重要的文化價值。據悉，他們在那個地方有自己的摩艾工廠，及必須恢復的考古遺跡。當地警察局指，這場森林大火甚至一度威脅到民眾房屋。報道指，儘管火勢已受控，但燒毀了的六百公...
2021-01-28
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳都會駅1座中層F室，面積679方呎，三房連套房間隔，議價後以1088萬成交，呎價16024元，屬市價水平，據買...
2021-01-28
歐美疫情持續，市場觀望聯儲局今晨議息之後，對經濟前景以及通脹的看法，外圍股市昨晚顯著回落，美股杜指開市不久，已跌330點，見30606，跌1.1%。標普指數早段跌1.4%，納指跌1.6%。至於息率以及...
2021-01-28
利物浦中場堤亞高艾簡達拿傷瘉復出後，不但未能領軍改善成績，近四場各賽事正選披甲，更連累球隊三度落敗。適逢熱刺進攻中場尼當比利狀態大勇，摩連奴大軍今晚英超主場鬥紅軍勢強攻堤亞高這個罩門。（Now4K 611、621台周五凌晨4:00直播） 今季從拜仁慕尼黑來投的堤亞高，最近終於克服膝傷復出。此子雖然一如季初的兩場英超般，觸球、控球和傳球數字高企，但他控球時間長，球隊反而未能如過往般快速，將皮球送到兩翼沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿腳下，影響進攻節奏。同時他作為派牌型防守中場，身材單薄對抗性差，未能做好掃蕩工作。 堤亞高「黑腳」五戰不勝 此子更成為「黑腳」，近四場各賽事正選披甲球隊只...
2021-01-28
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
陳木勝執導及監製、甄子丹與謝霆鋒主演的英皇電影《怒火》，將於7月30日上映，新預告片及海報昨日曝光，子丹與霆鋒槍戰連場，更在審訊室對峙戲大鬥演技！ 英皇電影《怒火》由陳木勝執導及監製，甄子丹監...
2021-01-28
新冠肺炎第四波疫情近月在多個舊區肆虐，多幢舊樓連環有居民染疫，反映舊樓在喉管、通風和建築的設計，均存在極高的爆疫風險。港府昨天向立法會表示，會修改法例，提升新建樓宇的防疫標準，方面正確，但對數目龐大的舊樓，不能提供即時的保障。 舊樓疫情停不了，繼佐敦、油麻地、深水埗和紅磡多幢舊樓出現疫情之後，北角一幢五十六年舊樓亦爆發疫情，共十三名住客染疫。總結各舊樓個案，疫情的肇因，是有中招者回家，家居乾涸的隔氣彎管、被更改後胡亂接駁的去水渠、抽氣扇排氣垂直散播、天井太窄排氣不佳等，都變成病毒擴散的渠道，令樓宇爆疫，一發不可收拾。 在疫情爆發之初，專家和政府教導市民為隔氣彎管注水，浴室開...
2021-01-28
上周三及剛周日賽事先後發生兩宗馬匹起步嚴重漏閘的事故，周三第八場被捧成二點七倍大熱門的「樂滿貫」，在開閘時以後足豎立因而慢閘，重溫賽事片及巡邏影片後，的確是看到閘門打開後，「樂滿貫」才起擒而引致脫腳，結果競賽小組經過研訊後裁定該駒獲得公平出閘被視為出賽馬，這個裁決可以說沒有爭議。反而值得商榷是「樂滿貫」起初在入閘後曾數度起擒，其中一次還幾乎將鞍上人拋下，當時或應該牽引該駒出來作檢查，這樣做才可真正保障到投注者的利益。 至於剛周日第二場的一宗，最後同樣裁定「彩虹之光」為出賽馬則惹來不少爭議。雖然是見到「彩虹之光」本身以後足豎立而引致大漏閘，但爭拗點是到底在開閘前還是開閘時發生...
2021-01-28