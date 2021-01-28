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美俄同意延《新削減戰略武器條約》

2021-01-28 列印
■拜登周二與普京首通電話。 資料圖片。。。資
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　　美國新政府積極推動外交。美國總統拜登周二與俄羅斯總統普京通電話，是自拜登就職後首次直接對話。白宮指，兩人談及一些敏感話題，包括近期發生的一連串大規模科網攻擊、拜登對克里姆林宮對待反對黨領袖納瓦爾尼的手法表示關注。普京則表示，支持俄、美兩國推動關係正常化。

　　白宮發表聲明指，兩人討論了許多話題，包括提議把《新削減戰略武器條約》延長多五年，並明確地表達美方支持烏克蘭人抗俄侵略的立場；又提到俄方的反對黨領袖納瓦爾尼返國後即被捕事件及美方近月遭受大規模科網攻擊的事。

　　俄羅斯的克里姆林宮聲明，普京談及推動俄美關係正常化，符合兩國利益及國際社會的整體利益；俄方更宣佈，兩國已經達成共識，延續《新削減戰略武器條約》。

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