  • 2021年1月28日 星期四
  • 21º
  • 61%
熱門： 大帽山行蹤強制檢測碧街新冠肺炎

日報新聞 > 國際

參議院不夠票 彈劾特朗普

2021-01-28 列印
　　美國民主黨推動彈劾前總統特朗普的議案受阻。愈來愈多共和黨參議員反對彈劾及質疑參議院進行彈劾審訊的合法性。參議院周二更表決，確定有關彈劾審訊是否合憲，結果動議以五十五票對四十五票遭否決。

　　結果顯示只有五名共和黨議員倒戈，意味着參議院沒有足夠的三分之二票數彈劾特朗普。

　　彈劾審訊仍會按照原計劃於二月八日展開，讓控、辯雙方有機會陳詞及提出理據。一些否決動議的共和黨議員指，不排除下月表決時，會改變看法。不過外界普遍認為表決結果顯示，彈劾特朗普議案已告「死亡」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd