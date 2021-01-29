科學家警示核危機 距末日僅餘100秒

距離末日僅剩午夜前的一百秒。《原子科學家公報》公佈最新的「末日鐘」時間，繼續將距離末日時間設定為午夜前一百秒，亦是末日鐘自一九四七年設立至今首次連續兩年最接近人類末日的時刻。



世界末日鐘是一座衡量全球核危機的虛構鐘面，由美國芝加哥大學（University of Chicago）《原子科學家公報》的成員創建並維護至今。鐘面上的「午夜」時刻代表全球核子冬天。每年一月《公報》都會評估近期的全球威脅，並調整末日鐘的倒計時。而核武器、生化武器、氣候變化、地區爭端和戰爭等因素都在《公報》科學家的評估範圍之內。



《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）主席兼首席執行官布朗森（Rachel Bronson）博士說：「新冠疫情為我們敲響了歷史性的警鐘，生動地說明了在應對複雜和危險的挑戰方面，各國政府和國際組織並沒有做好準備。」







科學家警示核危機 距末日僅餘100秒



距離末日僅剩午夜前的一百秒。《原子科學家公報》公佈最新的「末日鐘」時間，繼續將距離末日時間設定為午夜前一百秒，亦是末日鐘自一九四七年設立至今首次連續兩年最接近人類末日的時刻。



世界末日鐘是一座衡量全球核危機的虛構鐘面，由美國芝加哥大學（University of Chicago）《原子科學家公報》的成員創建並維護至今。鐘面上的「午夜」時刻代表全球核子冬天。每年一月《公報》都會評估近期的全球威脅，並調整末日鐘的倒計時。而核武器、生化武器、氣候變化、地區爭端和戰爭等因素都在《公報》科學家的評估範圍之內。



《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）主席兼首席執行官布朗森（Rachel Bronson）博士說：「新冠疫情為我們敲響了歷史性的警鐘，生動地說明了在應對複雜和危險的挑戰方面，各國政府和國際組織並沒有做好準備。」



