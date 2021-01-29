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英環保份子反建HS2線 佔領公園挖秘密隧道

2021-01-29 列印
　　英國有環保份子為抗議當局推行連接倫敦、中部地區、英格蘭北部和蘇格蘭的HS2線路項目，不惜佔領尤斯頓公園並於地下挖掘一百英尺的秘密隧道網絡拚命死守。英國警方周三早開始「清場」，暫時有四男一女被捕。外媒報道指，英警周三早進場，部份人退守地道、有人將自己綁在秘密的地下隧道和樹木上，目前警方已將地道及樹屋外的示威者都移走，拆除營地時更向激進份子說明事件的危險和嚴重性。示威組織「HS2叛亂」的成員花了幾個月挖了一個一百英尺迷宮式的隧道網絡，更在隧道中設障以防驅逐。

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