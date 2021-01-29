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國際奧委會主席： 東奧將如期舉辦

2021-01-29 列印
　　全球疫情仍然嚴峻，外界對東京奧運能順利舉行愈發悲觀。不過國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）就強調，東奧將會如期舉辦。有消息更指，針對是否開放觀眾進場，日本政府出現「僅限日本境內觀眾進場」的意見，以化解日本民眾不安。巴赫談到東奧與帕運時說「不去臆測東奧會不會舉辦，而是對如何舉辦傾注全力」，強調東奧將如期在七月二十三日舉辦開幕式。巴赫指：「我不理會這樣的臆測」。他指連全球最知名的科學家也無法預測病毒狀況，又指要求取消或再往後延期的聲音正「持續傷害着選手們」。

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