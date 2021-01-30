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拜登再簽政令 扭轉特朗普打擊墮胎政策

2021-01-30 列印
　　美國總統拜登周四再度簽署行政命令，扭轉前總統特朗普在任四年間打擊墮胎的政策。

　　拜登簽發總統備忘錄，結束特朗普推行的所謂「墨西哥城政策」，又稱為「全球禁令」，指示衞生部門檢討目前限制動用聯邦款項資助提供墮胎服務或提供相關資訊的國際援助機構和組織的做法。

　　拜登批評特朗普在任期間，「攻擊」婦女獲得醫療保健服務的機會，而他撤銷「墨西哥城政策」，是要結束這些「攻擊」行動。而同日南卡羅來納州州議會參議院周四以三十票對十三票，通過將州內大部份墮胎行為列作非法的議案。



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