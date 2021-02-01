印神童又有新預言 「六星連珠」經濟恐爆煲

不少人內在有鋤強扶弱潛意識，無準則界定好或不好，自命清高，想永遠留在高地，只出一張嘴，講到天花龍鳳，搬一堆理由撐弱勢的一方，只求獲取同溫層認同。 只可惜，這個世代，講一套、做一套的人多的是，回到現實面，無論有幾強鋤強扶弱心態，你會唔會為鬥氣，鬥到專買下游騎師、馬房呢？問十個，十個都應會答「不會」吧！ 無人會與錢鬥氣，偶而一、兩次未嘗不可，等如有些人求冷而博冷，總拿中一次抵十次、廿次，有否想過十次、廿次之間，錯過幾多次贏錢機會呢？ 根本無所謂冷、熱，命中率才是根本，贏或輸，完全取決在於此，找到一套最合自己的投注模式，才是最重要，最應做的事，不應為一時快感，無視只輸無贏後果。 ...

2021-02-01