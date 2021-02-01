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印神童又有新預言 「六星連珠」經濟恐爆煲

2021-02-01 列印
　　面對新冠肺炎的衝擊，全球最關注今年的疫情發展。近日印度十四歲神童阿南德（Abhigya Anand，見圖）又有新預言，指二○二一年出現「六星連珠」，斷言全球經濟恐面臨崩潰。而台灣的著名命理師林正義亦針對該預測表示，二○二一辛丑牛年「死亡率高」，可能全球人民只剩下一半。

台命理師：全球人民只剩一半

　　命理師林正義日前於台灣三立電視節目《驚爆新聞線》中表示，「黃帝地母經」有一段話是「辛丑年，高低甚可憐，人民留一半，快活好桑田」，林正義認為，其中一句「人民留一半」代表今年疫情更加嚴重，就是在提醒各位二○二一年要小心為上，「庚子年是傳染率高，辛丑年是死亡率高。」不過其他命理師持不同意見，命理師江柏樂更直言「人不可能死一半」。

　　不過，網民的回應大多都表示，比較相信林正義，有人更指比起小英（蔡英文）更相信林正義，網民指看來民眾都不相信小英能守住這波疫情。

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