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俄檢察官支持 納瓦爾尼緩刑改監禁

2021-02-02 列印
　　俄羅斯當局努力壓制因反對派人士納瓦爾尼被捕引發的示威。路透社報道，俄羅斯檢察官辦公室周一表示，支持監獄主管部門提請將反對派人士納瓦爾尼的緩刑改為實際監禁的要求。同日納瓦爾尼妻子尤利婭因被控參與未經批准示威，要上庭應訊。當局強調不會與示威者對話。納瓦爾尼目前被拘留三十天候審，他被指控違反因貪污被判處的緩刑條例，或面臨三年半的刑期。而納瓦爾尼則稱他被陷害。納瓦爾尼的社交帳號呼籲，周二在西蒙諾夫斯基地方法院進行集會。早前要求釋放反對派領袖納瓦爾尼的示威浪潮周日席捲多個城市，期間觸發警民衝突，警方大舉拘捕逾五千一百名示威者。

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