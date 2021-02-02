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英百歲老兵染疫住院 約翰遜發文表慰問

2021-02-02 列印
　　英國的新冠疫情嚴峻，連去年在自家花園繞行一百圈為醫護籌款的二戰老兵穆爾（Tom Moore）亦確診。已百歲的穆爾目前已住院接受治療。首相約翰遜在社交媒體上發文，對穆爾表示慰問，並祝他早日康復。穆爾的女兒漢娜周日發推文，指父親上周新冠病毒檢測結果呈陽性，之後一直居家隔離，周日因呼吸困難需要額外幫助而被送院。目前於普通病房接受治療，並沒有進入深切治療部。據報，由於穆爾之前身患肺炎接受治療，所以他尚未接種新冠疫苗。

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