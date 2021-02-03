傳抖音控騰訊壟斷 要求賠償九千萬人民幣

內地短片平台抖音起訴騰訊壟斷。據內媒報道指抖音已入稟北京知識產權法院，並要求騰訊賠償九千萬人民幣。這是內地首宗互聯網平台的反壟斷訴訟。



抖音表示，騰訊自一八年起便禁止微信及QQ的用戶分享來自抖音的內容，但其他短片平台的內容則不受影響。抖音又指騰訊旗下的微信及QQ用戶量高達十二億及六億，加上市場上沒有競爭者，意味騰訊「具有市場支配地位」。騰訊濫用其市場地位，封禁抖音的內容，嚴重破壞抖音的正常運作，亦損害用戶權益。



抖音指騰訊的行為已構成《反壟斷法》所指的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」，要求法院勒令騰訊停止這種行為。騰訊表示，暫未收到抖音起訴公司的相關材料，又指字節跳動公司的相關指控純屬失實，惡意誣陷。



