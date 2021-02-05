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東奧籌委會主席就惹火言論致歉

2021-02-05 列印
■日本現任東奧籌委會主席森喜朗表示，女性的發言過長，如果增加女性人數，就必須限制發言時間。美聯社
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　　日本現任東奧籌委會主席森喜朗爆歧視女性言論，惹來激烈爭議。他其後就自己的輕率發言致歉，強調完全無意蔑視女性。目前已撤回言論，不過他就強調不會辭職。日本奧委會周三召開線上臨時全體委員會，研議把女性理事比例提高到四成，對此，森喜朗語出驚人地表示，「女性多的理事會，將會浪費時間」。他說，女性的發言過長，如果增加女性人數，就必須限制發言時間，否則一直說不完，令人很困擾。

　　他還舉例說，日本橄欖球協會增加女性理事，開理事會多了一倍時間，「女性就是競爭意識強，有人舉手發言，就會認為自己也應該要發言，結果所有人都發言」。

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