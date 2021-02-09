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緬甸首都內比都 水炮車驅示威者

2021-02-09 列印
■內比都的抗議民眾遭到水炮車驅散。 美聯社
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　　緬甸全國多市周一繼續有數以萬計民眾上街，抗議軍方發動政變，是當地連續第三日出現大規模反政變示威。而首都內比都，警方出動水炮車驅散數千名示威者，至少有兩人遭化學水噴中後受傷倒地。外界憂慮，軍方介入可能令目前和平示威的情況有變。報道指，國務資政昂山素姬的支持者號召全國大罷工，又呼籲政府公務員參與不合作運動。內比都有數以千計民眾上街抗議，但遭到水炮車驅散，部份示威者被射至跌倒地上，至少兩人受傷倒地，懷疑與水炮的化學成份有關。據示威者組織事後表示，當時他們正在進行和平示威，警方沒有事前警告。

　　仰光、曼德勒、東南部城市土瓦，以及北部城市密支那都有同類示威。另外，不合作運動已亦展開。外界憂慮，緬甸目前的和平遊行集會，會因周日晚見到軍方車隊經過或進入仰光而打破。

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