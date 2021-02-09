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剛果再有伊波拉個案 女子現病徵後兩日不治

2021-02-09 列印
■剛果政府已開始追蹤與死者接觸人士，試圖盡快消除伊波拉。美聯社
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　　剛果民主共和國衞生部周日證實，東部北基伍省布滕博出現一宗伊波拉確診新個案。一名女子上周一出現病徵後，於上周三不治。世衞指，已追蹤超過七十名曾與死者接觸的人士，又消毒她曾到訪的地方。當地政府已開始追蹤接觸者，試圖「盡快消除這種病」。衞生部發聲明指，專責小組已準備到布滕博處理情況。

　　世衞表示，大型疫情爆發後再出現零星個案，並不罕見。在追蹤上出現困難，從測試到宣佈結果已過四天，當地居民指：「令人沮喪的是，接觸者大多已經轉移，很難找到他們。」 剛果自一九七六年起，已爆發十一次伊波拉疫情，去年六月，西部疫情感染一百三十人，造成五十五人死亡，直到去年十一月才結束。

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