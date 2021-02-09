拜登預期美中將「激烈競爭」 稱至今仍未與習近平通話

兩國間的關係與領導人的態度是密不可分的。而美國總統拜登就預期，在其政府之下，中美關係將會是「激烈競爭」形式，而非衝突。他更形容習近平很聰明及很強硬，但「骨子裏沒有民主」。



拜登更於採訪中證實，至今仍無機會與習近平通話。拜登指：「我們還沒有機會跟他通話，沒有理由不致電給他。」他更表示，他跟習近平相處的時間，可能比任何世界領袖都還多。他形容習近平很聰明及很強硬，但「骨子裏沒有民主」。拜登一直對習近平表示「我們不必發生衝突，但是競爭將非常激烈。」他更指，一旦通話，將會「有很多事情去談」。



外界分析，拜登對中美關係激烈競爭但不衝突的論述，部份呼應中方對中美不衝突對抗和合作共贏的呼籲。



