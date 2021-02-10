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特朗普彈劾審訊　辯方：不合憲法控罪荒謬

2021-02-10 列印
■特朗普被拍攝到在彈劾審訊前去打高球。網上圖片
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　　美國國會參議院對前總統特朗普彈劾審訊的前夕，擔任檢察官的民主黨彈劾經理指，特朗普煽動導致衝擊國會事件，觸犯了美國二百三十二年總統史上「最嚴重的憲法罪行」。不過特朗普的辯護律師團指，對已離任的總統彈劾是不合憲，堅稱要特朗普為衝擊事件負責是「荒謬」。辯方律師指，根據聯邦調查局的文件，國會暴亂是事發前數天已策劃，因此不可能是因特朗普鼓勵而發生。不過，彈劾方就指稱，有確鑿的證據指控其罪狀。

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