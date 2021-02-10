  • 2021年2月10日 星期三
  • 16º
  • 96%
熱門： 劉德華黃嘉雯夏博義黎智英ERROR

日報新聞 > 國際

緬國防軍總司令敏昂萊　 承諾舉行多黨派選舉

2021-02-10 列印
■首都內比都警方再發射水炮及向天開槍驅散示威者。 美聯社
Previous Next

　　緬甸國防軍總司令敏昂萊發動軍事政變後首次公開講話。承諾會舉行多黨派選舉，並將權力移交予勝出的新政府。而緬甸軍亦揚言，會強力鎮壓示威。仰光和曼德勒實施宵禁。不過周二緬甸多市仍有群眾上街抗議軍事政變。首都內比都當地警方發射水炮驅散示威者，更向天開槍示警，示威者爭相走避。緬媒指，警方發射的是橡膠子彈。不過路透社報道指，當地有四人受傷送院後，一名頭部中彈女子，據X光檢查顯示，該子彈為實彈。該女子目前情況危殆。另有一名男子胸口受傷，目前未知是否由實彈引致。 在曼德勒警方拘捕最少二十七人，包括記者。仰光就有教師集會，亦有一批支持全民盟的群眾聚集，要求馬上釋放昂山。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd