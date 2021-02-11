參院表決彈劾特朗普審訊合憲

美國國會參議院周二正式對前總統特朗普展開彈劾審訊。特朗普一方先敗一仗，參議院全體會議以五十六票對四十四通過一項議案，確認這次審訊符合美國憲法，可以按照原定計劃進行餘下的審訊程序。美國傳媒引述消息人士說，身在佛羅里達州的特朗普對他的律師團首天的表現感到不滿。美國有線新聞網絡（CNN）報道，當特朗普聽其中一名辯方律師卡斯托的陳詞內容時，尖叫了起來。



在剛進行的投票中，有六名共和黨議員倒戈，聯同五十名民主黨議員投了贊成票，只有四十四名共和黨議員投反對票，堅稱這次彈劾審訊不合憲。倒戈六名共和黨參議員，包括路易斯安那州的卡西迪、緬因州的科林斯、阿拉斯加州的穆爾科斯基、猶他州的羅姆尼、內布拉斯加州的薩斯和賓夕凡尼亞州的圖米。



