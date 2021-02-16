梅根再度懷孕 阿奇「升格」做哥哥

移居美國加州生活的英國哈里王子及夫人梅根，於情人節公佈梅根再次懷孕的喜訊。這意味兩人一歲大的兒子阿奇，將「升格」做哥哥。不過孩子的性別就尚未公佈。喜訊由兩人的攝影師好友哈里曼在Twitter發相而揭露。相中可見，哈里赤腳坐在一棵樹下，梅根頭枕丈夫的大腿並屈膝躺着，手則是放在隆起的肚子上。兩人對視而笑，畫面幸福。兩人的發言人證實「阿奇即將當哥哥了」的消息，指「薩塞克斯公爵和公爵夫人正高興期待第二個孩子的到來」。



白金漢宮發聲明，指女皇、菲臘親王、皇儲查理斯及其他皇室成員均對消息表示欣喜。



