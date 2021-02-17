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冬季風暴襲美中南部 德州進入緊急狀態

2021-02-17 列印
　　受極地渦旋分裂成兩個環流影響，美國中南部受到兩個冬季風暴襲擊。德州出現罕見的嚴寒天氣，部份地區降至攝氏零下二十二度，全州四百萬用戶斷電，至少兩人死亡。總統拜登周一宣佈，德州進入緊急狀態，聯邦政府會向當地提供緊急援助。

　　德州的陸空交通大受影響，超市停業，學校停課。大部份煉油廠停工，重創能源業。而未來幾天第二股冬季風暴侵至，德州將有更多凍雨和降雪。美國保險業預測，極寒天氣將在德州持續至本周末，最終可能對當地農業造成十億美元（七十八億港元）的經濟損失。

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