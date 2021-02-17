抗疫曲《Jerusalema》爆紅 華納要德付版權費惹眾怒
人日起「寬聚」 餐館訂到爆 酒店自助餐熱賣 食肆 戲院 美容 健身迎「報復式消費」
新冠肺炎疫情趨向緩和，政府明天（年初七）起放寬部份處所的限聚令，食肆恢復晚市堂食並四人一枱，而美容院、健身中心、戲院等可解封重開。各業界須確保員工每兩周做一次檢測，顧客亦要掃描「安心出行」二維碼或登記...
2021-02-17
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中國海警船駛近釣魚島 日本要求「迅速離開」
東海軍事動作持續。日本外務省昨日就中國海警局船隻駛近釣魚島附近海域，向中國政府提出嚴正抗議，要求海警船迅速離開。中國船隻進入釣魚島附近海域，是今年以來第七次，亦是《海警法》實施後第五次。日本海上保安總部指，兩艘中國海警船隻清晨駛入釣魚島附近海域，嘗試接近日本漁船。日媒早前指，日方不希望中方妨礙日本漁船的情形常態化，認為中方經常在日本的「領海」執行海警法，令日方對釣魚台的「實質統治」將受質疑，日方會考慮獲美國的支持與中方對峙。 中方早前曾重申立場，要求日方避免採取使事態複雜化的舉動，並一直強調釣魚台是中國固有領土，在釣魚台周邊海域巡航執法是中方固有權利。
2021-02-17
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伊拉克美軍基地附近遭襲擊 至少一死八傷
伊拉克一個美軍基地附近遭火箭炮襲擊，至少一死八傷。一個與伊朗有關的組織聲稱策動襲擊。路透社指，襲擊是近一年針對駐伊美軍最嚴重的襲擊。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，美方對此次攻擊...
2021-02-17
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坐擁私人庭園 寶松苑水晶吊燈點綴大廳
寶松苑位於九肚山傳統豪宅地段，環境寧靜，私隱度高，市場少有放盤。今次為大家該屋苑其中一座業主豪花200萬打造的花園獨立屋，實用面積2574方呎，設4房2套房2廳，單位可望內園泳池景及九肚山景。 ...
2021-02-17
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憧憬再推紓困措施 疫苗接種順利 美股續創新高
各國新冠疫苗接種工作順利，加上投資者憧憬政府推出更多刺激經濟措施，美股昨晚開市承接亞洲股市升勢，三大指數早段齊創新高。杜指曾升149點，高見31608點；納指升80點，高見14175點；標普500指數...
2021-02-17
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西維爾搶先機 空霸襲蜂軍
西維爾箭頭安尼斯利步大力雄且擅於搶點，本季各戰線已攻入五個頭槌士哥，今晚歐聯十六強首回合正好針對多蒙特制空能力差的弱點。再者其攻擊拍檔盧克迪莊亦是擅頂之人，兩人今仗齊施空襲勢助西維爾主場挫蜂軍取得出線先機，主勝可捧。 （Now644、有線601、661台周四凌晨4:00開賽） 上仗西甲主場1:0小勝侯爾斯卡後，西維爾於各戰線已豪取九連勝，射手安尼斯利更腳風大順。這位身高近一米九的中鋒衝刺力強，今季不同賽事已取得十七球，包括五個頭槌，其搶點能力獲主帥路柏泰基盛讚：「一位射手腳風大順時，傳送就像出現在面前般。他的走位十分出色，這是安尼斯利能經常搶點成功的原因。」 安尼斯利打頭...
2021-02-17
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【日本今周熱話-情人節打卡好去處2021】5大必遊人氣戀人聖地推介 浪漫心形場景幸福滿瀉情侶最愛
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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疫情漸穩 走三間廟為香港祈福問卜 李丞責指港人秋天有望短期旅遊
受新冠肺炎影響，部份廟宇在農曆新年期間限制人流，過往都會去幾間廟誠心拜神的著名堪輿學家李丞責博士，早前就提早於立春翌日連跑三間廟，包括上環濟公廟（又名廣褔義祠）、北帝廟及黃大仙廟為香港人祈福，他說：「...
2021-02-17
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社論——檢測需求爆升 急須通樽頸
港府早前放聲氣，若疫情緩和，將於明天起放寬多項限聚令，多個行業員工急於取得陰性檢測結果，為復工做準備，導致各社區檢測中心近日人滿之患。隨著當局昨天正式公佈解封多個處所，相關員工對檢測的需求將有增無減，更因每隔十四天須做一次，形成潮水式需求，且不斷累積，但現有檢測安排不夠方便，當局必須改善。 即使社區檢測中心達十九個，但不少市民仍須跨區前往，但預約滿額，即場服務有限，致令大打蛇餅，有人等了幾小時才能接受檢測，費時失事，部份人有怨氣，可以理解。除了飲食、健身、美容等業界大量員工需要檢測，「驗明正身」方能上班，個別高危行業包括建造業、跨境貨車司機等，一直需要檢測才能持續開工，令整...
2021-02-17
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頭號目標——難尋敗理 多多利高
第三場五班一○○○米。今季谷中場地經常都維持在接近好地的狀況，甚少出現連場造快時間的好至快地，所以前領馬可說無優勢，唯獨一千米依然常見有馬可以一放而回，由此可知，此程確是大利前領、前置的賽程，博W無可...
2021-02-17
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