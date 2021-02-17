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抗疫曲《Jerusalema》爆紅 華納要德付版權費惹眾怒

2021-02-17 列印
　　　　新冠疫情下，南非有一​​首《Jerusalema》的抗疫歌曲爆紅，網上更有人發起《Jerusalema》舞蹈挑戰，但德國的威斯特敏法倫州指，由於有多名警員參與該舞蹈挑戰，因而被逼向華納支付歌曲的版權費。華納此舉惹網民批「行為卑鄙」。《Jerusalema》抗疫曲是由南非音樂人Master KG創作、歌手齊科德（Nomcebo Zikode）演唱。

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