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唐寧街貓貓拉利 上任十周年

2021-02-18 列印
　　長居英國首相府唐寧街10號的寵物貓、內閣辦公室首席捕鼠大臣拉利進駐首相府十年，其社交帳號昨日發文慶祝周年紀念，網民紛紛留言祝賀。現年十四歲的拉利於十年前由巴特西貓狗之家移居首相府，當時仍是前首相卡梅倫主政時期，至今已歷經三屆政府。

最叻「攝鏡」

　　拉利善於掌握鏡頭位置，將自己最好的一面展現在鎂光燈下，更經常在政要合照時「攝鏡」，搶去不少風頭。英國不少政府辦公室都設有「捕鼠大臣」一職，但以拉利最為人熟知，其在Twitter上的追蹤者已超過四十四萬。

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