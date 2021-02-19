發表「強者生存論」 德州市長惹眾怒辭職

美國東南部地區近日受暴風雪吹襲，受災區包括當地政壇。德州科羅拉多市的市長博伊德（Tim Boyd）在社交網站facebook聲稱，在暴風雪中只有強者才能生存，弱者會滅亡。言論惹公憤，令博伊德不得不辭職收場。



博伊德對有市民在暴風雪中哭訴及只懂得向當局求救，感到生氣，在社交網站留言道：「浸死或者游泳，是你們的選擇。這個城市和國家、或任何其他提供服務的機構沒有欠你們的。」他又在訊息中寫道，受暴風雪影響的居民應該自行想辦法，而不是等人去救他們。



博伊德其後急刪文補救，但已惹眾怒。他其後再宣佈辭職，並為失言道歉，不過仍然批評一些有能力的人太懶，沒做好防範，指這些人不應得到任何幫助。



