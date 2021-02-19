尼日利亞數十師生被槍手綁架一死

非洲尼日利亞又再發生綁架學生事件。一批懷疑屬於同一犯罪組織的槍手突襲該國中部一所學校，殺死了一名學生，並擄走了另外數十名學生、教師和他們的親人。尼日利亞總統布哈里高度關注今次事件，下令保安部門進行營救行動。



發生這宗事故的是位於尼日爾州卡加拉鎮的政府科學院。事發於當地時間周三凌晨二時許，那批穿上軍服的槍手強行闖入校園內。當局證實有四十二人被綁架，當中包括二十七名學生，其餘是教師和教職員的親屬。有一名學生作出反抗時被槍手擊斃。



總統府發表聲明稱，總統布哈里已下令軍方和警方部門協調，即時採取行動營救那批人質，並要確保他們的安全。聯合國發言人和聯合國兒童基金會也呼籲綁匪馬上釋放人質。



