美探測器「毅力號」將降落火星表面

火星探測是近年全球天文界的熱話。美國太空總署的火星探測器「毅力號」（Perseverance）即將完成長達七個月、四億七千萬公里的飛行旅程，預計於美國西岸時間周四下午十二時五十五分（香港時間周五凌晨四時五十五）在火星表面著陸。



「毅力號」現時正進行最後二十四公里的飛行。按照計劃，它會在一個取名為杰澤羅隕石坑的湖牀上降落，據了解附近的地區按估計曾經是一個湖泊。



此次火星探索任務的主要目的，是尋找火星上是否有有機微生物的跡象。科學家相信，火星在大約三十億年前的氣候比較暖和及潮濕，當時可能有生命存在。將採集火星石頭及土壤樣本，帶返地球進行分析。