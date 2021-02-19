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大樂透頭獎落在台南 1.07億台幣一注獨得

2021-02-19 列印
■大樂透頭獎一億零七百萬元台幣，由一人獨得。網上圖片
■得獎的彩券行，吸引不少民眾前來排隊搶買「沾喜氣」。網上圖片
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　　疫情下各地獎券業蓬勃，台灣的春節加碼大樂透周三開獎，頭獎一億零七百萬元由台南市一人獨得。台媒周四報道，該得獎的彩券行一早就放鞭炮慶祝，還請吃喜糖，吸引不少民眾前來排隊搶買「沾喜氣」。台媒引述該彩券行業者指「就非常高興啊，因為我們從這一屆開始，我們大小獎項都不斷啊！」

         　　有報道引述台彩公司數據指，春節加碼期間頭獎開出次數紀錄已有七次，周五將繼續開獎，頭獎金額仍保證有一億元。另外已二十五摃的威力彩也將開獎，頭獎上五億六千萬元，是本年春節最高獎金的頭獎。

　　此外，由於最大獎刮刮樂彩券，兩千萬超級紅包，到現在三個頭獎都還沒人刮出，市面大概只剩下一兩成的庫存。



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