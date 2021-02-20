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德州停電停水百萬人受災 州參議員出國度假惹抨擊

2021-02-20 列印
　　美國德州受到暴風雪侵襲，導致廣泛地區連日斷水斷電。正當德州數以百萬人苦不堪言之際，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）被揭發正陪同家人在墨西哥度假。克魯茲受到猛烈抨擊。克魯茲表示「顯然是個錯誤」並由度假地返回德州。外界認為可能損害他的未來政治生涯。

　　克魯茲解釋：「學校本周停課，我的女兒要求和朋友去旅行。我希望做一個好爸爸，所以昨晚陪同她們落去（墨西哥）。我今天下午已經回來了。」他強調一直與州及地方領袖保持聯絡。又指其工作團隊將繼續運用所有資源，為德州人提供資訊並確保民眾安全。

　　許多網民早前在Twitter分享，克魯茲和家人登上一架飛往墨西哥坎昆的飛機的照片。據悉，其議員辦公室還為克魯茲和家人可以順利出發，而要求警方協助。

　　克魯茲沒有公開道歉。德州民主黨眾議員吳元之乘機發炮，指當許多德州人正在凍死之際，克魯茲卻只顧着去玩。

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