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加拿大要求fb支付新聞內容費

2021-02-20 列印
　　澳洲與社交媒體facebook因新聞內容付費而鬧哄哄，加拿大當地時間周四宣佈將跟隨澳洲的做法，要求fb為新聞內容向出版業界付費，還矢言就算fb關閉加拿大的新聞，也不會退縮。

　　負責起草類似法案的加拿大文化遺產部長吉爾博（Steven Guilbeault）稱：「加拿大正在這場戰鬥的前線。我們真的是全世界這樣做的首批國家之一。」「我猜想很快我們將有更多個國家採用類似規定，fb是否與德國和法國中斷連繫？」

　　澳洲立法提案要求fbook和Google就引用新聞連結向澳洲出版業界支付費用，就此facebook已在旗下服務封閉所有澳洲新聞內容，不再容許澳洲用戶在旗下社交平台分享及閱讀新聞資訊。facebook日前向澳洲發動「封殺」攻勢。

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