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東京奧組委女性委員比例擬增至４０％

2021-02-20 列印
　　日本政壇向來是男士的天下，不過最近新任東京奧組委主席橋本聖子表示，計劃把奧組委女性理事成員比例提高至四成，以改善委員會因前主席的歧視女性言論而受損的形象。

　　外界對此表示歡迎。日媒報道指，東京都知事小池百合子認為可以將危機變為機遇重新出發，是非常好的潮流。她更形容，橋本七次出征奧運並獲獎的經歷，她任新主席是「天命」，又用「鐵娘子」形容橋本聖子（見圖）。

　　橋本聖子表示，很多人都在關注，她將迅速展開工作，努力挽回信譽。



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