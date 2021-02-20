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甘肅調香師花十載 復原逾百款古香

2021-02-20 列印
■魯雯按古籍，復原一百零八款宮廷古香及六款敦煌古香，唐開元宮中香是以年號來命名的一款宮中古香。網上圖片
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　　內地甘肅蘭州有調香師按古籍復原香方。經歷十年間共恢復一百零八款宮廷古香及六款敦煌古香。出身中醫藥世家的調香師魯雯，按宋代古書《香聖》中的古香配方，以及敦煌藏經洞殘片資料，復原古香。內媒引述魯雯指出「一般而言，一古香最多需三十二味香料融合製作，最少也需五味，故古香製作非常複雜。」她指，部份品種由採摘到炮製需時一年。為了還原與記載描述的香氣，更需反覆試驗。

　　以「白子」這味香料為例，要在四月時上山採摘，在經水煮後用黃酒浸三個月並晾乾，而這只是古香方中其中一味香的獲取方式。製作難度高導致少人從事這工作。魯雯指，期望透過自己的努力，令品香如同品茶一樣，被更多人了解與接受。

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