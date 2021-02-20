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克服驚慄七分鐘 「毅力號」順利降落火星

2021-02-20 列印
克服驚慄七分鐘 「毅力號」順利降落火星
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　　美國太空總署火星探測器「毅力號」（Perseverance）成功克服降落前的「驚慄七分鐘」，順利及安全地在火星表面降落！「毅力號」於美國東岸時間周四下午三時五十五分（香港時間周五凌晨四時五十五分）在火星北半球杰澤羅隕石坑的湖牀上平安着降。地球控制中心焦急地等候了超過十一分鐘，終於收到它傳送回來的無線電訊號，確定降落成功，並收到它傳送回來的第一批黑白照片。

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