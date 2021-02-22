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滬迪園劇場表演「脫褲」「抽鞭」 躁婦不滿上台打人

2021-02-22 列印
　　上海迪士尼近日發生一宗女觀眾上台打演員事件。據網上片段可見，女子打人後更罵：你這個豬，不配當中國人！事件惹網民的狠批「愛國要表現在正確的地方。」

　　片中可見，台上數名演員表演時，突然一名女子上台追打其中一名演員，打完後還狂罵：你這個豬，不配當中國人！隨後女子被勸離場不果，園方最終取消演出。據報，因劇情出現「脫褲」和「抽鞭」場景，女子認為對其女兒的正確價值觀有影響，而上台打人。不過，有目擊者稱：「沒有看到她有帶小孩」，又指涉事情節並非脫褲，而英軍演員因劇情需要而被扯掉長褲。鞭打亦沒有打到人。



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