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緬名演員參與示威被捕 面臨囚禁

2021-02-22 列印
■緬甸曼德勒，傳出兩位示威者遭警察射殺事件。美聯社
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　　緬甸軍警繼續大搜捕反對派。繼曼德勒傳出兩人遭警察射殺後，當地曾參與仰光示威的演員魯敏（Lu Min）被軍方強行從家中帶走。社交媒體龍頭facebook周日據禁止煽動暴力的標準，刪除了緬甸軍的主頁。另外，多國強烈譴責緬甸軍的暴力鎮壓，英方考慮採取進一步制裁行動。

fb刪緬軍主頁

　　上周六在曼德勒死傷事件數小時後，被軍方列入「煽動示威名人」通緝名單之一的當地知名演員魯敏周日遭警方逮捕。據報他因鼓勵公務員參加抗議而被通緝，他可處以兩年的徒刑。多國都對緬甸安全部隊在上周六開槍打死兩名示威者提出強烈譴責。其中英國外相藍韜文表示，考慮向暴力對付示威的人士，採取進一步制裁行動。

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