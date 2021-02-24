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示威者仰光聚集和平示威美宣佈再制裁兩緬軍高層

2021-02-24 列印
■緬甸反對黨派號召民眾周二再度上街，最大城市仰光再有示威者聚集在各地進行和平抗議。美聯社
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　　緬甸反對黨派號召民眾周二再度上街。最大城市仰光再有示威者聚集在各地進行和平抗議。歐盟表明正考慮推出制裁措施，而美國則有實際行動，宣佈再制裁多另外兩名軍方高層成員。美聯社報道指，示威者在周二上午聚集在印尼大使館外，以回應新聞報道耶加達向其地區鄰國提議他們為軍政府明年的新選舉計劃提供合格的支持。

　　印尼外交部發言人法庫薩（Teuku Faizasyah）否認該報道，並在周二表示「完全不支持印尼在緬甸舉行新的選舉。」據報，早前消息靈通人士透露，印尼正嘗試進行斡旋，提出一項行動計劃，確保緬甸軍方領袖履行諾言，籌備及舉行公平選舉，但這項建議引起一些緬甸人不滿。

　　消息人士透露，歐盟考慮的制裁措施，目標包括緬甸軍方營運的商業機構，另美國財政部對外資產控制辦公室周一宣佈，再向多兩名緬甸軍方高層成員實施制裁。

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