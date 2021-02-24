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與澳洲和解 fb將恢復新聞資訊服務

2021-02-24 列印
與澳洲和解 fb將恢復新聞資訊服務
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　　澳洲與社交網站facebook就付錢購買新聞內容問題僵持逾一周，最終雙方就事件和解。消息人士透露，澳洲同意對該項新法例作出四項修訂，包括設立一個機制為新聞內容的最終報價進行仲裁。facebook亦願意妥協，答應於日內恢復為澳洲提供新聞資訊服務。處理全球新聞資訊夥伴業務的facebook副總裁布朗稱，澳洲政府提議進行的修訂，讓facebook保留選擇權，可選擇哪些新聞機構在facebook平台上發佈新聞，而不是強逼facebook與所有新聞機構談判購買內容。facebook表示，會在「未來數天內」，恢復facebook在澳洲的新聞資訊服務。

　　有媒體引述澳洲當局稱，修訂並非讓步，而是更清晰規定的運作模式，並且加強確保新聞媒體能夠獲得合理報酬。糾紛引起國際關注，加拿大早前表明支持澳洲政府的做法，而英、加均準備跟隨制訂相關新法例。加方未對新發展回應。外界視這次和解，為「澳洲、以至全球在相關新聞業與社交媒體的付費內容問題上，所以取得勝利」。

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