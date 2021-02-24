  • 2021年2月24日 星期三
  • 20º
  • 77%
熱門： 行蹤財政預算案疫苗林鄭長沙灣

日報新聞 > 國際

羅浮宮閉館換時間「大改造」

2021-02-24 列印
羅浮宮閉館換時間「大改造」
Previous Next

　　新冠肺炎打擊全球旅遊業，很多世界知名地標都受到影響而封閉。歐洲疫情一直欲斷難斷。世界觀光勝地的法國羅浮宮自去年十月閉館後，決定搞「大改造」，等疫後以全新面貌重新現世。由美國有線新聞的片段可見，在蒙娜麗莎的神秘微笑的展廳至長廊盡頭都是空蕩蕩，多幅館藏名畫都沒有人駐足欣賞。據法國旅遊發展署（Atout France）報告指，全國去年觀光收入為八百九十億歐羅，比前年銳減四成一，國際旅客大減五成六。有法國民眾說：「再不改變要餓死了，情況很糟。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd