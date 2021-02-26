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致力消除女性健康歧視 俄超模任聯合國親善大使

2021-02-26 列印
　　俄羅斯超模沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）周三獲聯合國人口基金會任命為健康親善大使。她將向全球宣揚有關消除月經歧視的訊息，推動關於女性生理和性健康問題的正常討論，致力消除有關月經的歧視、禁忌和污名化。

　　沃迪亞諾娃和聯合國人口基金會將合作，致力女性賦權，使女性不必再遭受身體歧視。

　　目前居於法國巴黎的沃迪亞諾娃說：「長久以來，社會都把女性月經和女性健康問題視為禁忌或羞恥。現在是我們的責任，培養正確觀念，重新定義何謂正常。」她指出：「月經是正常的人體功能。作為聯合國人口基金會的親善大使，我將推動建立一個不再需要為此做解釋的世界。」

　　聯合國人口基金會總監卡內姆表示：「這是悲哀的諷刺，像月經這種再正常不過的事，竟會成為女孩感到遭孤立的原因。當女孩有自信、賦權以及能夠為自己做決定時，社會才會真正繁榮。」

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