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美買家數百元購青花瓷碗 竟為明朝古董即升值逾萬倍

2021-02-26 列印
　　美國有人在賣物會中以三十五美元（約二百七十港元）購入一個青花瓷碗，不料鑑定後竟發現是價值不斐的中國明朝古董，預計最高可賣到五十萬美元（約三百九十萬港元）的價格。

　　這個青花瓷碗上，畫有蓮花、牡丹、菊花和石榴花，於十五世紀明成祖統治時期製造，當時以獨特的瓷器技術為人著稱，其類似蓮花蕾的外觀更被稱做「蓮花碗」。這個古董的價格目前落在三十萬美元至五十萬美元之間。

　　蘇富比拍賣行中國藝術部門負責人麥卡特爾指出，這個瓷碗的表面光滑到「令人難以置信」，如絲般柔滑的釉質，後代從未有人成功複製。

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