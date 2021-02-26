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仰光千名軍方支持者上街 令居民不滿雙方曾爆衝突

2021-02-26 列印
　　緬甸局勢未穩，反軍事政變的示威持續。昨日在最大城市仰光反軍事政變的示威者號召學生和醫生團體上街。而約一千名軍政府支持示威者上街時令當地居民不滿，兩者發生零星衝突。而外界關注緬甸局勢，日方考慮暫停緬甸新的人道援助計劃。而印尼和緬甸的外長於泰國會面共商和平拆局。印尼外長蕾特諾於會面後表示，已向溫納貌倫（緬甸外長）提出必須把人民安全和利益放在首位，聆聽民眾的聲音，要求雙方都保持克制、避免使用武力，又促請緬甸當局確保被捕人士獲得探訪及人道對待。

　　泰國外交部亦指，在會上重申支持緬甸和平及穩定，期望見到局勢有改善。不過緬甸方面暫時未就會議有所發佈和相應行動。

　　早前馬來西亞宣佈將遣返緬甸公民的計劃。美國就促請區內國家暫停遣返緬甸公民的計劃。據上周的報道指，馬來西亞因擔心情況，而遣返當地逾千名緬甸公民。



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