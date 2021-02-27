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﻿Lady Gaga兩犬被搶 保母反抗中槍

2021-02-27 列印
■早前Lady Gaga在拜登就職時演唱。 美聯社
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　　美國近月發生多宗鬥牛犬被搶事故，連美國樂壇天后Lady Gaga的兩隻鬥牛犬都被搶走，她周四更宣佈懸紅五十萬美元（約三百九十萬港元）尋找兩隻失蹤愛犬。目前在羅馬拍戲的Lady Gaga，聘用了寵物保母費希爾（Ryan Fischer）照顧家中三隻狗狗。據報，事發於美國西岸時間周三晚上九時四十分左右 ，費希爾在洛杉磯荷里活街上放狗期間，遇上搶狗事件。

　　費希爾反抗時被一名神秘男子開槍擊傷上胸，血濺當場，而Lady Gaga 養的兩隻鬥牛犬亦被搶走。開槍男子駕駛一輛白色汽車逃去無終。暫時未知道他搶走兩隻狗有何動機。而第三隻狗狗「亞洲小姐」（Miss Asia）及時逃脫，其後被警員尋回。費希爾已被送院治療，並沒有生命危險。洛杉磯警方目前已介入調查，追緝涉嫌開槍傷人的疑兇。

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