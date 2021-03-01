再多一名女子公開指控 曾被紐約州長問及牀事

紐約州州長科莫的性騷擾醜聞繼續發酵，繼他的前任女助理博伊蘭後，又有另一名女子出面公開指證科莫對自己曾作出性騷擾行為。科莫斷然否認，強調自己從來沒做過任何不恰當行為。第二名女子是曾經在紐約州州政府內擔任衞生政策顧問、但已於去年十一月離職的本內特。她接受《紐約時報》訪問時稱，科莫曾經問她有關性生活的問題，例如有沒有試過與年紀較大的男性上過牀。



另據倫敦《泰晤士報》引述本內特說，六十三歲的科莫去年六月對她說，他保持開放態度，可以約會二十多歲的女子，並問她如果要發展一段戀情，是否會覺得年齡會是一個問題？二十五歲的本內特稱，雖然科莫沒有動手摸過她，但她意識到科莫想和她上牀，令她感到不安和害怕。



