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特朗普卸任後首公開演說 暗示四年後再選總統

2021-03-02 列印
　　前總統特朗普周日發表離任後首次公開演說，他重提選舉舞弊的指控，聲稱自己其實贏得二○二○總統大選；他暗示四年後再問鼎總統寶座，又強調不會另組新政黨。批評繼任人拜登上任一個月的表現是當代總統中最災難性的，令美國一個月內由「美國優先」變成「美國包尾」。

　　特朗普演說長達九十分鐘。現場民眾熱情的歡呼與掌聲可見，他在保守派群眾中仍具有極高支持。先問大家：「你們想念我了嗎？」他並表示，四年前展開的這場無與倫比旅程尚未結束，他將與大家並肩作戰。

　　他繼續聲稱自己勝選，指自己連任失敗是因為選舉舞弊。他更稱：「在你們幫助下，我們會奪回眾議院，我會贏得參議院，然後一位共和黨總統會以勝利姿態重返白宮。而我想知道會是誰人？誰知道呢？我可能決定要第三度打敗他們（民主黨）。」

　　對於特朗普的批評，白宮並不打算理會。據最近民調，拜登的施政滿意度超過五成。

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