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接受菅義偉長子餐飲惹非議 內閣宣傳官請辭

2021-03-02 列印
　　日本內閣宣傳官山田真貴子，因接受首相菅義偉長子菅正剛等人餐飲招待引發爭議，周一以身體不適住院為由請辭。山田出身舊郵政省，在前首相安倍晉三二○一二年底再任首相後，成為首位女性首相秘書官。她去年九月被任命為內閣宣傳官，負責主持菅義偉的記者會。

　　政府總務省十一名職員，包括時任總務審議官的山田，早前被揭違規接受菅正剛任職的衞星廣播公司「東北新社」餐飲招待，據報單次單人逾七萬日圓（逾五千港元）。事件被批未有迴避利益爭議，該公司社長二宮清隆已引咎辭職，菅正剛也調離媒體業務部現職。菅義偉昨日為長子之事導致公務員違反倫理法，向全體國民致歉。

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