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貪腐罪成判監三年 法前總統薩爾科齊料上訴

2021-03-02 列印
　　法國巴黎刑事法庭昨日裁定前總統薩爾科齊貪腐罪成，判監三年，其中兩年緩刑執行，另一年屬實刑。根據法國的法律制度，薩爾科齊真正入獄的機會微乎其微，不過，裁決對他的政治野心造成了重大打擊。外界相信，薩爾科齊將會提出上訴，上訴期間須佩戴電子腳鐐在家拘留。

2014年涉圖賄法官

　　現年六十六歲的薩爾科齊二○○七年至二○一二年擔任總統，被指控在二○一四年企圖賄賂法官，以獲取自己涉貪案件的情報。巴黎法庭裁定薩爾科齊與其律師艾爾佐格，及前高級大法官阿齊貝爾之間，締結了一項「腐敗契約」。艾爾佐格和阿齊貝爾昨日也被判處監禁，其中一年為實刑。

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