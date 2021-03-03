緬甸記者寓所被捕 目前下落不明

最新一名被捕的記者是效力緬甸民主之聲電台（DVB）的岡密蘭（譯音、Kaung Myat Hlaing）。周一晚上，他以串流方式實地報道其位於南部丹老市的寓所大樓被軍隊襲擊的情況。DVB電台其後在社交平台Twitter稱，數小時後，岡密蘭在寓所內被一批保安人員押走。
該台稱：「DVB不知道他被帶往甚麼地方，也不知道是哪個軍方單位的人把他帶走。」岡密蘭曾經採訪和報道軍警上周末在丹老市鎮壓示威者的情況，以及周一在當地發生的示威。
三月大地回暖，百花盛放。石崗軍營內外的紅棉樹近日盛放，一片艷紅，吸引不少市民專程到來「打卡」，有人為了拍漂亮的「英雄樹」相片，訛稱是附近村民，說要借穿越軍營的小徑回家，其實是為了影相，被軍營保安員勸止...
2021-03-03
華為副董事長孟晚舟當地周一在溫哥華再次出庭，法庭將連續五天就孟晚舟的律師提出的「程序濫用」申訴理由進行辯論，以考慮孟晚舟應否被引渡到美國。 美遺漏證據誤導加法院 此外，孟晚舟律師在庭上指，滙豐早已知悉華為擁有星通技術，但美方遺漏有關證據，是誤導加拿大法院。美方一直指控華為透過香港子公司星通技術（Skycom），與伊朗有業務往來，但向滙豐隱瞞兩家公司的關係，是誤導滙豐。孟晚舟一方一再否認。孟晚舟律師在庭上指，滙豐內部電郵顯示，滙豐早已知道華為擁有星通技術，並將星通售予另一家空殼公司（Canicula），而華為亦控制這家空殼公司的銀行戶口，但美方遺漏這項證據，是誤導加拿大法院。...
2021-03-03
紐約州州長科莫的性騷擾醜聞愈鬧愈大。繼他的兩名前助手及顧問博伊蘭和本內特後，周一又有第三名女子出面指證，聲稱曾受科莫輕薄。同一天，紐約州女檢察長詹姆斯宣佈，已獲授權對科莫過往所涉性騷擾個案展開調查。 《紐約時報》周一引述第三名女子魯赫（Anna Ruch）說，一九年九月在紐約市出席一個婚宴時，與科莫首次見面。她穿著露背裝，科莫初時把手放在其背上，她把他的手撥開。之後，科莫再把手放在她臉上，問可否吻她。現年三十三歲的魯赫與該報記者，分享當時拍下的一幅照片。照片顯示科莫把雙手放在魯赫的臉上，明顯看得出魯赫當時感到不安。她謂：「我當時太混亂、震驚和感到尷尬。我轉過頭，那一刻不知道...
2021-03-03
何文田屬九龍傳統豪宅地段，明寓是區內半新豪盤，樓齡約5年，僅涉18伙，且坐擁小學34名校網，放盤罕有。是次推介當中的正南戶，實用面積1306方呎，採3房2套設計，附有木系靚裝，外望開揚市景。 ...
2021-03-03
美國10年期國債息率回穩，在1.44厘附近徘徊，市場對資金流出股市憂慮降低，外圍股市表現靠穩。美股杜指開市後升48點，至31584點，標普指數以及納指早段均升0.1%，歐洲股市亦普遍向上。 杜...
2021-03-03
與早前西班牙盃四強首回合判若兩隊，上輪西甲巴塞隆拿再鬥西維爾以壓倒性姿態奏捷，翼鋒奧士文尼迪比利移任雙箭頭與隊長美斯拍檔，也各入一球，今晚西盃四強次回合地頭出戰，主帥朗奴高文勢故技重施繼續讓兩子掛帥，適逢西維爾三叉戟從未對巴塞入球，巴塞反勝晉級不是夢，主勝捧得過。（香港時間周四凌晨4:00開賽） 儘管巴塞在二月十日的西班牙盃四強首回合作客吞西維爾兩蛋，但周六西甲再次碰頭則成功報仇，以五成六的全場控球率，作客淨勝2:0。主帥朗奴高文豪言今仗將乘勝追擊，反勝晉級：「上仗我們表現不錯，以己隊的鬥志和動力，我有信心能扭轉首回合敗局。 高文續用勝利錦囊 朗奴高文上仗讓翼鋒迪比利往中路...
2021-03-03
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）昨日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝。現年57歲的Gary是太極樂隊的鍵琴手及著名音樂監製，隊友獲悉噩耗均大感突然。 太極樂隊成員唐奕聰（Gary Ton...
2021-03-03
周末到天后寵物醫院給毛兒子拖肥拿藥，老狗多病，跟老人一樣，還真不能缺少醫藥。 拖肥剛來我家的時候才兩個月，不經意間已過了十六年。牠一歲的時候就在天后寵物醫院打針，那時寵物醫院剛開張，有天經過，進去詢問，由此結緣，還跟創辦醫院的兩位靚女醫生Angela和Grace做了朋友。 拖肥四歲的時候上山被牛蜱咬了之後得了牛蜱熱差點死掉，結果就是靠兩位醫生悉心治療，治了一年救回一命。如此一晃，又過了十二年，十六歲的老狗，差不多等於人的一百歲了，狗瑞一隻。 這天去寵物醫院取藥，候診的貓狗極多，老狗老貓，想必也都是從小幫襯到現在。人口老化，狗口貓口也老化，照顧得好，命都長。 取完藥出來，想起...
2021-03-03
今季在四班谷草中距離，出現了一條很難得的強組鏈，但凡曾與「追風驥足」鬥得接近的馬，大多之後都交出好成績。而說這條「鏈」難得，是因為較少有如此表現準繩的馬可作為指標之餘，又留在原班一連六仗都跑同一途程。...
2021-03-03