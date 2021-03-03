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緬甸記者寓所被捕 目前下落不明

2021-03-03 列印
　　緬甸一名電台記者周一晚至周二凌晨時份在寓所內被軍方人員襲擊，繼而被捕及被扣留，目前下落不明。在持續了數周的暴力衝突中，負責採訪的記者成為軍方打壓的對象，近日接連有數名記者被捕，包括一名派駐仰光的美聯社攝影記者。

　　最新一名被捕的記者是效力緬甸民主之聲電台（DVB）的岡密蘭（譯音、Kaung Myat Hlaing）。周一晚上，他以串流方式實地報道其位於南部丹老市的寓所大樓被軍隊襲擊的情況。DVB電台其後在社交平台Twitter稱，數小時後，岡密蘭在寓所內被一批保安人員押走。

　　該台稱：「DVB不知道他被帶往甚麼地方，也不知道是哪個軍方單位的人把他帶走。」岡密蘭曾經採訪和報道軍警上周末在丹老市鎮壓示威者的情況，以及周一在當地發生的示威。

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