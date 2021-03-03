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美共和黨眾議員提決議案 籲拜登廢除「一中政策」

2021-03-03 列印
　　美國共和黨眾議員蒂法尼（Tom Tiffany）上月二十六日與同黨眾議員佩里（Scott Perry）提出不具法律效力的共同決議案，呼籲美國總統廢除「一中政策」，承認台灣民選政府合法性、與台灣正式建交，承認台灣為獨立國家。同時，決議案亦要求美方支持台灣加入國際組織，並開始與台北當局就洽簽《自由貿易協定》。

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