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毛澤東女婿出殯 大批民眾送行

2021-03-04 列印
　　中共領導人毛澤東的女婿、李訥丈夫王景清，周一早上因病醫治無效在北京去世，享年九十四歲。昨日上午九時在八寶山革命公墓竹廳舉行告別儀式。現場有大批民眾排隊送行，據報有不少是老年人。有人更於現場展示毛澤東「為人民服務」的橫幅。

　　王景清出生於一九二七年，陝西榆林人。一九四○年，年僅十三歲的王景清加入國民革命軍第十八集團軍，一九四九年中華人民共和國成立後在中共中央警衞師工作，是時任國家主席劉少奇的隨身警衞，後調到雲南省軍區任怒江軍分區參謀長。

　　王景清一九八四年與毛澤東及江青的女兒李訥結婚。王景清是李訥的第二任丈夫。

  據報，王景清對體弱的李訥，非常關心照顧，家中的採購、做飯一應家務全部是他負責的。

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