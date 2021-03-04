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紐西蘭海域 發現發光深海鯊

2021-03-04 列印
　　科學家宣佈，他們在紐西蘭對開海域發現了三個品種可以在黑暗中發光的深海鯊。研究相信，是由於牠們腹部下面有大量發光細胞。

　　他們發表研究報告，聲稱去年一月在紐西蘭以東一個名叫「查塔姆高地」（Chatham Rise）的海牀區，發現那些鯊魚。其中一種是鎧鯊（kitefin shark），是人類至今已知道的最巨型會發光脊椎動物。這種鯊魚長大後身長可達到一百八十公分（約五呎十一吋）。

　　科學家也證實，烏鯊（blackbelly lanternshark）和南燈籠鯊（southern lanternshark）也可以在漆黑中發光。

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